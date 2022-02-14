Рядом с банком в Евпатории мужчина ограбил дедушку на 50 тысяч рублей

Задержанный не стал отрицать содеянное и во всем признался. Фото: скриншот из видео/82.мвд.рф

Евпаторийцу грозит до семи лет лишения свободы за кражу 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Оплачивая административный штраф в банке, мужчина обратил внимание на 78-летнего пенсионера, который разменивал неподалеку крупные купюры. Он подстерег его у выхода из отделения и, выхватив сумку с деньгами и телефоном, пустился наутек.

- После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении, а потерпевший сразу обратился в полицию, - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, им оказался 53-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее сообщалось, что в Феодосии женщина обокрала умершую пенсионерку на 65 тысяч рублей. Суд приговорил ее к одному году условно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50