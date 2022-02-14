Трассу от «Тавриды» до Феодосии расширят до четырех полос в 2023 году

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань»

Работы по расширению подъезда к Феодосии от Тавриды завершатся в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань», дорогу расширят до четырех полос.

По словам начальника управления Владимира Пивовара, контракт на проведение работ был подписан сегодня, 14 февраля.

- Также предусмотрено переустройство коммуникаций, водопропускных труб, укладка новой и усиление существующей дорожной одежды, разделение встречных потоков движения с помощью барьерного ограждения, - отметил Владимир Пивовар.

Интенсивность движения на данном участке составляет свыше семи тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, как КП-Крым сообщала ранее, к 2024 году построят дорогу в обход Симферополя, которая соединит «Тавриду» и Южный берег Крыма. Протяженность трассы составит 25,2 км.

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