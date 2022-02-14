В Симферополе возле здания КФУ в ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист не был виновником аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе сегодня вечером, 14 февраля, в результате ДТП погиб мотоциклист. Страшная авария произошла недалеко от главного корпуса КФУ. Как КП-Крым рассказали в пресс-службе крымского управления ГИБДД МВД, погибший водитель не был виновником аварии.

- Сегодня в 18 часов на проспекте Вернадского,2 водитель автомобиля Audi, выезжая со второстепенной на главную, совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, после чего в результате столкновения отбросило на автомобиль Škoda. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего. Мужчина погиб еще до приезда «скорой».

Как уточнили в пресс-службе госавтоинспекции, виновник аварии прошел медицинское освидетельствование, результаты которого пока не готовы

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