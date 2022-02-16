В Крыму бесследно исчезла 17-летняя девушка из Алушты

Полина Сороколетова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на 17-летнюю крымчанку, которая исчезла из поля зрения близких в День влюбленных.

Ориентировка на пропавшую. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропала Сороколетова Полина Николаевна, 17 лет (2005 года рождения) город Алушта, - сообщают волонтеры.

Девушка ушла из дома в неизвестном направлении14 февраля 2022 года.

Приметы несовершеннолетней: 153 сантиметров, xуденькая, серые глаза и волосы русые, до плеч.

Полина Сороколетова была одета в белую куртку, светло-голубые джинсы и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112. Все звонки бесплатные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50