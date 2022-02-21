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Общество21 февраля 2022 10:16

В Ялте общественный транспорт переходит на новый режим работы с 1 мая

Его передвижение можно будет отследить по «Яндекс-картам»
Евгений Булгарин
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Летом в общественном транспорте пассажиропоток больше, чем зимой

Летом в общественном транспорте пассажиропоток больше, чем зимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте с начала мая общественный транспорт перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялтинского городского округа. Эти решения были приняты после выездных обсуждений с жителями ЮБК и водителями общественного транспорта. По словам перевозчиков, в летнее время пассажиров больше, чем в зимнее.

- На всех остановках общественного транспорта в Ялте в настоящее время размещаются таблички установленного образца, где указаны расписание движения, а также перевозчиков, эти маршруты будут действовать до 1 мая, – сообщил заместитель главы администрации Ялты.

Весть транспорт можно будет отслеживать в режиме реального времени на «Яндекс-картах», узнать о перемещении можно будет с помощью гаджетов – сообщает ведомство.

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