В Крыму за сутки коронавирусом заразились 1214 человек

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Крыму за сутки коронавирус выявили у 1 тыс. 214 человек. Такие данные приводит Минздрав республики.

- За 22 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 1 тыс 214 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 156 тыс. 486 случаев, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было госпитализировано 119 крымчан, а за все время пандемии на стационарном лечении находились 55 тыс. 165 пациентов.

Выздоровели за сутки 1 тыс. 440 человек, а за весь период победить коронавирус удалось 142 тыс. 191 жителю Крыма.

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