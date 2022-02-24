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Общество24 февраля 2022 5:57

Сергей Аксенов: в Крыму развернут пункты для беженцев из Донбасса

Первая сотня эвакуированных прибыла на полуостров еще 20 февраля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму организуют пункты приема беженцев по поручению главы республики. Фото: Сергей Аксенов/vk

В Крыму организуют пункты приема беженцев по поручению главы республики. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром в четверг дал поручение развернуть на территории полуострова пункты для беженцев из Донбасса.

- МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев, - написал на своей странице Вконтакте глава РК.

Напомним, первая сотня эвакуированных с территории Донбасса прибыла в Керчь 20 февраля. В городах республики, в том числе Симферополе, были организованы пункты сбора гуманитарной помощи. В течение нескольких дней крымчане собрали более 50 тонн продуктов и вещей первой необходимости для жителей ЛДНР.

Напомним, 24 февраля в связи со сложившейся ситуаций в Донбассе президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины.

Позже глава Крыма заявил о временном закрытии школ в граничащих с Украиной районах полуострова. Меры введены как минимум на два дня.

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