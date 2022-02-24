Спецоперация в Украине не повлияла на банковскую систему в Крыму

Финансовая система в Крыму работает стабильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с военной операцией на территории Украины не повлияла на работу банков в Крыму. Как заявила заместитель председателя Совмина - министр финансов республики Ирина Кивико, крымская финансовая система работает стабильно.

- Все банки работают, платежи проходят - сама сегодня их проводила. Бюджетная система также работает, сегодня провели финансирование всех министерств и ведомств. Поэтому, все в Крыму работает стабильно и надежно, - подчеркнула глава Минфина.

Стоит отметить, что не повлияет ситуация в Украине и на выплату пособий и пенсий в Крыму. Как ранее сообщала министр труда и соцзащиты Елена Романовская, управления защиты населения работают в штатном режиме. Выплаты мартовских пособий начнутся на следующей неделе.

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