Погода на 7 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В Ялте облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 23...25°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., тепло до + 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+24°, северо-восточный ветер 6-14 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Евпатории +17…+25°, восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +19…+22°, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Облачно.

В Феодосии +20 …+23°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +17…+22°, северо-восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +16…+24°, скорость северо-восточного ветра 7 -12 м/с. Облачно.

Температура воды в Черном море +19…+22°.

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