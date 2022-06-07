Погода на 7 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В Ялте облачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 23...25°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., тепло до + 24…26°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+24°, северо-восточный ветер 6-14 м/с. Облачно, небольшой дождь.
В Евпатории +17…+25°, восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +19…+22°, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Облачно.
В Феодосии +20 …+23°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +17…+22°, северо-восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +16…+24°, скорость северо-восточного ветра 7 -12 м/с. Облачно.
Температура воды в Черном море +19…+22°.
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