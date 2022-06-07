В Симферополе прокуратура начала проверку после ДТП с 17-летней девушкой

Фото: пресс-служба МВД по РК

Крымская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, авария произошла накануне в Симферополе в районе поворота на улицу Маршала Жукова. За рулем автобуса находился 54-летний шофер. Мужчина по какой-то причине допустил наезд на грузовой автомобиль «КАМАЗ». Пострадали восемь пассажиров, в том числе 17-летняя девушка, которую госпитализировали с травмами.

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации и осуществлении пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой Крыма на контроль, - говорится в сообщении.

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