Бабочка-вредитель обнаружена в посевах озимого рапса в Крыму

Крымские посевы рапса атакуют вредные гусеницы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Крыму обнаружен опасный вредитель в посевах озимого рапса - гусеницы совки-гаммы. Это вредная бабочка, которая активно размножается с апреля по ноябрь. Об этом сообщили в отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.

Бабочка откладывает яйца прямо на листья культур. Страдают в основном подсолнечник, капуста, свекла, горох, репа и картофель. Гусеницы сильно объедают побеги, порой могут грубо повреждать даже бутоны и только появившиеся плоды.

Бороться с насекомыми можно такими препаратами, как Лепидоцид, Фаскорд, Вантекс, Децис Профи, Кинфос и другими.

Ранее сообщалось, что в парковых зонах Севастополя гусеницы облепили стволы, верхушки деревьев и буквально падают прохожим голову. Специалист рассказал КП-Крым, что насекомые - личинки пилильщика ясеневого.

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