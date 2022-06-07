Более 15 улиц Симферополя останутся без воды 7 июня

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Некоторые улицы Симферополя останутся без воды 7 июня в связи с ремонтными работами на сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 10.30 до 20.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Гурзуфская, улица П.Осипенко, улица М.Залки, улица Центральная, улица Оленчука, улица Академика Стевена, переулок Мало-садовый, улица Клубная, улица Фомина, улица Кременчугская, улица Инкубаторная, переулок Инкубаторный, улица Алексеева, улица Раснецова, переулок Водосбросный, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, с 10.15 до 15.00 в городе без воды остались улицы Димитрова, Целинная, 1-й Конной Армии (частично), переулок Димитрова, а так же прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что 7 июня в Симферополе частично отключат свет на 8 улицах. Ограничения будут действовать до 17.00.

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