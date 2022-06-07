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Здоровье7 июня 2022 8:21

В Крыму и Севастополе 7 июня 2022 выявлено 65 случаев заражения коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 7 июня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым 7 июня выявлено 32 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 183 341. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 902 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 31 человек, выздоровевших за весь период – 176 075, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 7 июня в городе выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 84 659 человек, выздоровели 81 955.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 23 человека. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 152 пациента, из них 69 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму и Севастополе с 6 июня отменен масочный режим. Теперь мера носит исключительно рекомендательный характер.

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