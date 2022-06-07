Улица Бела Куна в Симферополе осталась без воды 7 июня из-за аварии на сетях

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за аварии на водных сетях улица Бела Куна в Симферополе частично осталась без воды 7 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварийными работами по замене ввода на дом по адресу: г. Симферополь, ул. Бела Куна, дом 9 с 11.45 до 20.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Бела Куна, 9, 15, 17, 19, 21, 23, - говорится в сообщении.

С 13.00 до 15.00 будет организован подвоз воды между 9 и 15 домами. Информация о вечернем подвозе будет размещена дополнительно. Ее можно будет уточнить на сайте предприятия, либо в официальном Telegram-канале ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее КП-Крым писала, что 7 июня более 15 улиц крымской столицы остались без воды. Техники проводят плановый ремонт на водных сетях.

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