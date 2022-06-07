В парках Симферополя высадили более 23 тысяч цветов

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Симферополе за минувшую неделю было высажено 3000 петуний. Всего клумбы Детского и Гагаринского парков украсили уже 23 тысячи цветов. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы» .

- В первую неделю лета работники МБУК «Парки столицы» неизменно продолжили озеленение и поддержание порядка на территориях парков и скверов Симферополя: работы по уходу и содержанию выполняются на 70-ти гектарах зеленых зон, - говорится в сообщении.

Есть и неприятные нюансы. В летний период на улицах города появляется больше мусора. Сотрудниками учреждения было собрано и вывезено более 140 кубических метров отходов. Ухаживая за крымской столицей не забывают и косить газоны в парке Гагарина, Детском парке, парке Шевченко, скверах Тренева, Высоцкого, Республики на общей площади более 40 гектаров.

Ранее сообщалось, что на бульваре Ленина в Симферополе высадят четыре тысячи бархатцев. Весенние цветы уже радуют глаз в Казанском сквере.

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