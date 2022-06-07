В Симферополе после сильного дождя рухнули несколько ветвей деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Дождь и сильный ветер, которые бушевали в Симферополе 6 июня, повредили несколько деревьев. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, сотрудники МБУ «Город» распиливают и вывозят массивные ветви.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Вследствие сильного дождя и порывистого ветра в учреждение поступили сигналы из ЕДДС по падению зеленых насаждений. Сотрудники в оперативном режиме выехали на места и произвели распил и вывоз упавших деревьев и крупных ветвей. Часть работ выполнили работники других служб. На текущий момент по ряду улиц работы продолжаются, - сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Сегодня утром на бульваре Ленина одно сухое упавшее дерево преградило проезжую часть. Массивный ствол пришлось распиливать и вывозить порубочные остатки.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение. Однако в крымской столице 7 июня ожидается лишь кратковременный дождь. Возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, днем 23-25 градусов.

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