Штрафы для поджигателей леса в Крыму увеличили до 1 миллиона рубелей

Фото: пресс-служба Минприроды РК

В Крыму увеличели размер штрафов для поджигателей леса, сообщили в пресс-службе Минприроды республики. Нововведения вступят в силу уже завтра, 8 июня.

Теперь несоблюдение установленных правил пожарной безопасности будет наказываться штрафом от 15 до 30 тыс. рублей для физлиц, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц и от 100 до 400 тыс. рублей для юрлиц.

Напомним, что на данный момент в республике действует особый противопожарный режим. Он был введен 20 мая и продлен недавно до 10 июня этого года. В этот период размер штрафа для нарушителей увеличивается: физлицам придется заплатить 40-50 тыс. рублей, должностным - 60-90, юридическим - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что крымских чиновников накажут штрафами за плохо подготовленные к лету пляжи. В этом году ответственность за подготовку прибрежных территорий легла на плечи глав муниципалитетов.

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