Режим высокой пожарной опасности в Крыму продлен до 10 июня - МЧС

Особый противопожарный режим действует в республике Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Режим высокой пожарной опасности в Крыму продлен до 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 7 - 10 июня в южных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность. С 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минприроды Крыма сообщили об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Юрлицам за нарушения придется заплатить до 1 миллиона рублей в условиях особого противопожарного режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50