Жителя Республики Коми будут судить в Евпатории за убийство 24-летней давности

Против мужчины расследуется уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Республики Коми попал под уголовное дело за убийство 24-летней давности, которое он совершил, чтобы скрыть следы другого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Крым, передает «Крым 24».

В 1998 году мужчина находился проездом в Феодосии. С целью ограбления он проник в чужой дом, но был застигнут врасплох хозяйкой. Чтобы женщина не обратилась в полицию, преступник нанес ей повреждения, от которых пострадавшая скончалась. После этого обвиняемый поспешил скрыться с места преступления.

- Ранее в ходе осмотра места происшествия обнаружены отпечатки следов пальцев неизвестного, по которым в феврале 2022 года был задержан житель Республики Коми. Феодосийский городской суд ходатайство следователя удовлетворил, срок содержания обвиняемому продлен, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спустя 12 лет силовики раскрыли дело симферопольца, который убил кассиршу банка, выстрелив в нее из ручки.

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