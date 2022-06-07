В Симферополе открылись два «Фермерских островка», где можно выгодно купить овощи и фрукты

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

В Симферополе открылись два новых «Фермерских островка», где жители и гости города могут приобрести по выгодным ценам выращенные в Крыму ягоды, фрукты и овощи.

- Здесь и свежее мясо, птица, молочная продукция, выпечка и многое другое. Особое место занимают выращенные в Крыму овощи, фрукты, ягоды – все спелое, сочное, невероятно вкусное, - сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Кроме того, в ассортименте есть ремесленные изделия ручной работы: медные турки, глиняная посуда, авторские куклы, шкатулки и прочие.

«Фермерские островки» расположены по адресам: улица Севастопольская, 27 и улица Кара-Дениз/Авдет, 27.

Справка: проект Корпорации МСП «Фермерский островок» реализуется в регионе при поддержке правительства Республики Крым. Малые сельхозпроизводители могут представить собственную продукцию непосредственно розничным покупателям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50