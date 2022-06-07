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Экономика7 июня 2022 12:38

Дворовые проезды на улице Мате Залки в Симферополя отремонтируют за 32 млн рублей

Подрядчиком выступит ООО «СК-Логистик»
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На работы потребуется 32 миллиона рублей

На работы потребуется 32 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2022 года года в районе улицы Мате Залки в Симферополе отремонтируют внутридворовые проезды. Стоимость работ оценивается в 32 миллиона 427 тысяч рублей.

- Определить ООО «СК-Логистик» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт внутридворовых проездов муниципального образования городской округ Симферополь РК по адресу: улица Мате Залки, 15, 17, 19, 21, 23, 25, - приводит КИА текст распоряжения главы Республики Крым.

Ранее сообщалось, что а Крыму до 15 июля отремонтируют 3 тысячи километров грунтовых дорог. Работы выполнены почти наполовину (47% от общего плана).

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