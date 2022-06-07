В Симферополе открылась выставка репродукций «Крым в Великой Отечественной войне»

Фото: simhm.ru

На территории Симферопольского художественного музея открылась выставка репродукций «Крым в Великой Отечественной войне», подготовленная в рамках реализации проекта «Без срока давности». Об этом сообщается на официальном сайте музея.

- В экспозицию включены воспроизведения живописных и графических работ из фондов музея, посвященные событиям Великой Отечественной войны в Крыму. Среди них – плакат «Победа будет за нами!» Николая Самокиша, «Подвиг пяти черноморцев» Юрия Волкова, цикл «Партизанская быль» Виктора Платонова, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе презентовали выставку керамики и уникальных гравюр из дерева. Посетители могут увидеть авторские работы, изготовленные из разных крымских пород деревьев. Среди них настенные панно, полуабстрактные картины, а также керамические изделия и композиции. Выставка будет работать до 19 июня.

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