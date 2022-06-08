Погода на 8 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: потеплеет до плюс 27 градусов

В Севастополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июня на Крымском полуострове станет чуть теплее, да и дожди поубавят прыть.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 25...27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло до +26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+24°, северо-восточный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +18…+26°, восточный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +20…+23°, северо-восточный ветер 9-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +19 …+25°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +18…+24°, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +18…+25°, скорость северо-западного ветра 8-10 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +18…+21°.

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