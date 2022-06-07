Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute отмечает четвертую годовщину

Фото: Mriya Life Institute

12 июня 2022 четвертый день рождения отмечает Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute – эксклюзивное пространство для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил в уникальной климатической зоне Крымской Ривьеры. Всех посетителей ждет шампанское, вкусные и полезные подарки, а также групповая практика Цигун в комплексе с дыхательными упражнениями.

Расположенный на территории пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute предлагает высочайший уровень персонализированного сервиса для улучшения качества жизни, снижения лишнего веса, детокса, омоложения, замедления процессов старения организма, восстановления работоспособности жизненно важных систем и комплексного управления здоровьем.

В честь годовщины всех посетителей Mriya Life Institute ждет приветственное шампанское. В подарок ко всем процедурам 12 июня гости получат набор шоколадных конфет ручной работы от шеф-повара ресторана здорового питания Сosmo, а на открытой площадке Института в окружении впечатляющих горных пейзажей и видов на море пройдет групповая практика Цигун и дыхательные упражнения.

Круглый год Mriya Life Institute предлагает 24 оздоровительные программы, которые основаны на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, разработанной с ведущими европейскими экспертами, персонализированной методике расшифровки генетических тестов и нормализации витаминно-минерального баланса, индивидуальных программах сбалансированного питания из блюд высокой кухни от шеф-повара ресторана Cosmo в соавторстве с эндокринологом, персональных бережных тренировках под наблюдением инструкторов и комплексе из 500 оздоровительных процедур.

В активах Mriya Life Institute 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, опытные врачи с 20-летним стажем, SPA- апартаменты с авторским дизайном, методики, подтвердившие свою эффективность в ходе клинических испытаний, и признание уровня качества сервиса и услуг ведущими мировыми премиями в области индустрии гостеприимства: World’s Best Wellness Clinic 2020 по версии World SPA Awards и Global Winner in Luxury Healing Spa по версии World Luxury Spa Awards.