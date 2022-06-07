В Симферополе 12 июня пройдет концерт «Россия многоликая»

Фото: Крымская газета

В симферопольском парке имени Тренева 12 июня состоится праздничный концерт «Россия многоликая», приуроченный ко Дню России. Мероприятие начнется в 11.00.

- 12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников. Он символизирует национальное единение, свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости и закона, а также общую судьбу народа России, совместное участие жителей страны в построении настоящего и будущего нашего Отечества, - цитирует Крымская газета организаторов мероприятия.

На концерте выступят национальные творческие коллективы и сольные исполнители. Также в парке откроются две выставки: мастеров декоративно-прикладного и работ участников конкурса «Триколор в объективе». Кроме того, желающим проведут мастер-классы по народным ремеслам.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка репродукций «Крым в Великой Отечественной войне». Она подготовлена в рамках реализации проекта «Без срока давности».

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