Севастополь возглавил топ-10 самых желанных направлений для отдыха на День России

Графская набережная в Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Многие россияне мечтают отметить День России в Севастополе – такие выводы сделали эксперты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

- Тридцать пять процентов россиян хотели бы поехать на праздник 12 июня в Севастополь. На втором месте - Геленджик. Отпраздновать День России в Краснодарском крае пожелали 17,37% российских туристов. Третье место у Санкт-Петербурга - 14,97%, - отметили аналитики, подведя итоги опроса пользователей социальных сетей.

Топ-10 востребованных направлений для отдыха на День России в этом году (в процентах по данным опроса соцсетей):

- Севастополь, 35,33

- Геленджик, 17,37

- Санкт-Петербург, 14,97

- Карелия, 8,98

- Москва, 7,78

- Калининградская область, 6,59

- Тверская область и Владивосток, 3,59

- Костромская область, 1,2

- Рязанская область, 0,6

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