Шквалистый ветер и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое на 9 июня

В Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20м/с Фото: Иван Макеев

В Крыму 9 июня ожидаются сильные ливни с градом и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 9 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Крмое того, ввиду обильных осадков ожидаются также подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра, однако без достижения опасных отметок.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 8 июня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет достигать 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов, днем - 25-27 градусов.

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