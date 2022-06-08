Симферопольский завод изготавливает аналоги импортных деталей для сельхозтехники

Фото: ru.wikipedia.org

Симферопольский завод по заявке ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» начал изготовление аналогов импортных деталей для сельхозтехники, сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Республики Крым.

Ввиду санкций и ухода с российского рынка немецкой компании Schumacher, которая поставляла комплектующие на производимые машины ПАО «Ростсельмаш», вырос спрос на продукцию крымского предприятия: режущие части для сельхозмашин.

Симферопольский завод уже приступил к выполнению заказов по выпуску режущих аппаратов и механизмов привода ножа для комплектования комбайнов.

Ранее сообщалось, что В Керчи завершилось строительство завода по производству рыбной муки. На предприятии также будут производить рыбий жир.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50