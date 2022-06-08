В Симферополе 20 улиц останутся без света 9 июня

Света по указанным адресам не будет до вечера Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе 9 июня на 20 улицах отключат электроэнергию, сообщили в пресс-службе местной администрации. Ограничения будут действовать с 08.00 до 17.00.

Света не будет по адресам:

улица Садовая, 18-36, 19-35;

улица Янтарная, 60-78;

улица Хвойная, 72-84, 67-73;

улица Звездная, 52-90, 63-91;

улица Миндальная, 48-106, 43-95;

улица Пихтовая, 64-120, 59-109;

улица Абдуль-Тейфук, 63-97;

улица Къокъулы, 20-26;

улица Высотная, 92, 93-107;

улица Дарвина, 20-72, 27-83;

улица Бархатовой, 92;

улица Целинная, 24-74, 29-71;

улица Димитрова, 38-74, 33-73;

улица Севастопольская, 250а;

улица Киевская, 62-64/41;

площадь Куйбышева;

улица Тренева, 2-8а, 1-21;

бульвар Франко, 30-32/9, 33-41/64;

улица Февральская, 2-6, 1-5;

улица Толстого, 21;

улица Декабристов, 13/30.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе не будет света 8 июня. Крымские энергетики ремонтируют электросети. Кроме того, более тринадцати улиц крымской столицы остались сегодня без воды. Произошла авария на водных сетях.

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