Ресторан «Черное море by Mriya» открылся в новом формате

Фото: Mriya Resort & SPA

На набережной Ялты 3 июня открылся обновленный ресторан «Чёрное море by Mriya» от курорта Mriya Resort & SPA. В заведении создали новую уникальную концепцию и меню.

Внутри появился бар «Айвазовский», который вдохновлен творчеством знаменитого художника-мариниста.

3 июня прошло официальное открытие ресторана с дегустацией уникального гастрономического сета и знакомство с новым меню от шеф-повара Семена Ленского. Среди гостей разыграли сертификаты и подарки, вечер сопровождала кавер-группа и Dj, фотограф, скетчер, который запечатлел самые яркие и живые эмоции гостей.

Идея новой концепции «Черного моря» и бара «Айвазовский» появилась из истории здания, в котором расположен ресторан. Его культурная история начинается с XIX века, когда оно принадлежало госпоже Мясоедовой – жене художника Григория Мясоедова, чьи творческие периоды жизни приходятся на годы проживания Айвазовского в Крыму.

Фото: Mriya Resort & SPA

Обновленный интерьер «Черного моря» – это сочетание сочной зелени, черного глянца и комфортной мягкой мебели. После реновации в ресторане увеличилось количество посадочных мест и появился второй зал – небольшой, камерный, для уютных мероприятий. Меню было полностью обновлено, шеф-повар Семен Ленский постарался найти баланс между модным и привычным. Появились необычные пасты, расширился ассортимент закусок к вину, тартаров, полностью поменялась линейка десертов. Особенностью нового меню стали завтраки: круассаны, необычные каши с тропическими и локальными фруктами, драники, бенедикт на бриошь.

Айвазовский – это культурный бар, сердце обновленного ресторана «Черное море» с активной барной стойкой в центре и уникальной коктейльной картой. Она состоит из 12 коктейлей, каждый из которых посвящен определённой картине: коктейль «Черное море» – волнующая искра, мята и цветочный сад в послевкусии; «Лунная ночь на Черном море» – лимонный пай в аромате, сладость и терпкость во вкусе; «Туманное утро» – сакура, персик и благородная горчинка; «Волна» – цветочный с легкой кислинкой и долгим нежным послевкусием; «Мыс Фиолент» – длинный, легкий, яркий с нотами свежескошенной травы. С остальными коктейлями можно познакомиться в баре «Айвазовский», который находится по адресу: Набережная им. Ленина, 17.

Начиная с 3 июня, ресторан «Черное море» и бар «Айвазовский» стали пространством для проведения гастрономических ужинов и коктейльных вечеринок. Бронирования мест и подробная информация по номеру телефона: 8 (800) 500-89-83.