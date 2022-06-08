В Евпатории мошенница расплачивалась купюрами «банка приколов»

Женщине грозит крупный штраф, либо до двух лет лишения свободы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Евпатории умудрилась дважды расплатиться купюрами «банка приколов» в одном и том же магазине. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

Первую «аферу» 54-летняя женщина провернула 3 июня в магазине известной крымской продуктовой сети. Женщина купила продукты на 5 тысяч рублей и расплатилась купюрой «банка приколов». Продавец не заметила обман и мошенница решила попытать «удачу» еще раз.

Спустя три дня аферистка пришла в этот же магазин и, действуя по той же схеме, протянула продавцу фальшивую купюру. Однако войти в одну реку дважды не получилось - женщину задержали правоохранители.

Местная жительница призналась в содеянном. В отношении нее заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».