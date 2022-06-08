В симферопольском парке им. Гагарина очищают пруды от водорослей и камышей

Фото: МБУК "Парки столицы"/скриншот из видео

В симферопольском праке имени Гагарина проводят сезонные работы по очистке прудов от водорослей и камышей, сообщили в МБУК «Парки столицы».

- В летний период происходит активный рост зеленых водорослей в пруду, что приводит к помутнению и зарастанию воды, образованию ила, тины, неприятного запаха, - говорится в сообщении.

Очистка водоемов проводится ручным способом. Чтобы пруды не зарастали, работники предприятия косят камыши вдоль линии берега. Также несколько раз в день с водной глади собирается мусор.

Ранее сообщалось, что в Симферополе распустились бутоны ароматных роз. За капризными растениями тщательно ухаживали еще с зимы.

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