Погода на 9 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули летние дожди и грозы

В Ялте пасмурно и дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, также в южных и восточных районах сохранится высокая пожарная опасность.

- Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с., – сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в дневное время + 22...24°.

В городе-герое Севастополе облачно. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+22°, юго-западный ветер 5-13 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +18…+22°, восточный ветер 8-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +20…+23°, восточный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Феодосии +19 …+21°, восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +18…+21°, северо-восточный ветер 2-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +19…+23°, скорость северо-восточного ветра 7-11 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +18…+21°.

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