В Симферополе откроется выставка, посвященная крымскому художнику Богаевскому

Фото: simhm.ru

в Симферопольском художественном музее 10 июня – 28 августа пройдет выставка, посвященная юбилею крымского художника Константина Богаевского. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

- Выставка продолжает серию выставок юбилейного года музея, входящих в проект «Крымский контекст: живопись, графика, скульптура». Экспозиция объединяет более 110 работ мастера из музейного собрания, созданных в первой половине XX века, - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть более 100 работ художника, собранных еще в первой половине XX века.

В Симферополе 12 июня пройдет концерт «Россия многоликая», приуроченный ко Дню России. Мероприятие будет организовано в парке имени Тренева. На концерте выступят национальные творческие коллективы и сольные исполнители.

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