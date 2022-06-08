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Происшествия8 июня 2022 14:00

Жительницу Судака приговорили к 2 годам в колонии-поселении за надругательство над могилой военного РФ

Также она должна выплатить 500 тысяч рублей штрафа за моральный ущерб
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
60-летняя жительница Судака проведет 2 года в колонии-поселении

60-летняя жительница Судака проведет 2 года в колонии-поселении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Судака, надругавшуюся над могилой российского военного, приговорили к двум годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Судакского городского суда, передает «Крым 24».

- Суд также частично удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной: виновная обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в начале марта в крымской столице надругались над памятником Вежливым людям. В центре Симферополя символ Крымской весны 2014 года облили краской. Выяснилось, что это сделал 17-летний студент, приехавший в Крым «погостить».

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