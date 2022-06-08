Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 14:25

Ревакцинацию от коронавируса в Крыму будут проводить первым компонентом «Спутника V»

В минздраве заявили о переизбытке препарата
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Ажиотажа в прививочных кабинетах в Крыму сейчас не наблюдается.

Ажиотажа в прививочных кабинетах в Крыму сейчас не наблюдается.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ревакцинацию от коронавируса в Крыму будут проводить первым компонентом вакцины «Спутник V», сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Константин Скорупский. По его словам, это связано с переизбытком препарата в поликлиниках полуострова.

- Ввиду того, что у нас более чем достаточно двухкомпонентной вакцины «Спутник V», на сегодняшний день принято решение, что мы можем ревакцинировать первым компонентом этой вакцины. Это и есть по сути «Спутник Лайт». Вакцинироваться можно абсолютно без опаски,- сказал Скорупский

Руководитель Минздрава республики также отметил, что вакцин против коронавируса в Крыму достаточно и ажиотажа в прививочных кабинетах не наблюдается.

По информации Скорупского, уровень коллективного иммунитета, который был достигнут в Крыму во время активной прививочной кампании, составил 79%.

С 6 июня в Крыму официально отменили масочный режим. Тепер ношение масок носит рекомендательный характер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50