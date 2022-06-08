Подрядчик сорвал строительство спортивного комплекса в Саках

Работы обещают завершить в этом году, но уже с другим подрядчиком Фото: Архив "КП"

В Саках расторгли контракт с подрядчиком на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в курортном городе из-за того, что он не выполнил нужный объем работы в срок, заявил глава республики Сергей Аксенов представителю президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову при проведении им приема граждан.

По его словам, на данный момент степень готовности объекта составляет всего 25%. Контракт с подрядчиком был расторгнут 21 апреля. Аксенов также добавил, что это совместная вина органов власти и подрядчика, поэтому в следующем месяце будет заключен контракт с новым исполнителем работ. Однако при этом сроки сдачи объекта сдвинутся.

- Работы на объекте должны завершиться максимально до 1 апреля 2024 года, - заметил глава республики.

Кроме того, на месте строительства новой спортивного комплекса также появится площадка для большого тенниса.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках в районе пруда Ковш стартовало в начале мая 2021 года. За работу стоимостью 132 миллиона рубля взялась компания калужская «Турстрой», но подрядчик не справился с работами.