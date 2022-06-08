В полиции Крыма рассказали о новой схеме обмана мошенников

Предприимчивые злоумышленники представляются сотрудниками банка и пытаются уговорить клиента установить специальную программу Фото: Архив "КП"

В последние месяцы в Крыму участились случаи онлайн мошенничеств в мессенджерах, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Все, кто столкнулся со злоумышленниками, рассказывают, что на телефон потерпевшего поступает телефонный звонок с номера «88002342727» с логотипом одного из крымских банков.

Предприимчивые злоумышленники представляются сотрудниками банка и пытаются уговорить клиента установить специальную программу для «обеспечения безопасности при проведении переводов денежных средств». Потерпевшего заставляют установить на смартфон специальную программу, которая позволяет получить удаленный доступ к телефону. После этого клиент якобы получит контроль над устройством и сможет переводить денежные средства на свой счет.

- Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно перепроверять поступившую информацию. Прекратить разговор со звонившим и самим позвонить на «горячую линию» банка. Никогда сотрудники банков не звонят клиентам посредством Интернет-мессенджеров. Если это произошло – свяжитесь с вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты. МВД по Республике Крым рекомендует всем гражданам с осторожностью относиться к распространению конфиденциальной информации, которая ведет к завладению преступниками денежными средствами, - отметили в ведомстве.

В МВД также добавили, что, если вы стали жертвой мошенников, о произошедшем нужно сообщить в полицию по телефону 102.