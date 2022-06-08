В Керчи с почестями встречали участников спецоперации на Украине

В Керчи встречали участников спецоперации на Украине. Фото: Святослав Брусаков/tg

В Керчи с почестями встретили бойцов ОМОНа, вернувшихся после участия в специальной военной операции на Украине. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава администрации города Святослав Брусаков.

- Поблагодарил бойцов спецподразделения. Отличившимся бойцам вручил городские награды,- сообщил глава администрации.

На въезде в город собралось больше сотни людей. Фото: Святослав Брусаков/tg

Как стало известно «КП-Крым», участников спецоперации встречали на въезде в Керчь. Об акции стало известно за несколько часов до ее начала, но это не помешало горожанам принять в ней участие. На встречу бойцов собралось более сотни человек. Людей попросили не снимать лица военных.

Военные долгое время не были дома. Фото: Святослав Брусаков/tg

Напомним, в конце апреля семье военного из Керчи, погибшего в ходе спецоперации на Украине, местные власти вручили ключи от квартиры. Олег Орлов погиб в середине марта

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