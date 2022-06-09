Центр Севастополя перекроют 12, 14 и 15 июня в связи с празднованием Дня России и Дня города

Фото: sev.gov.ru

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню России и Дню города, центр Севастополя временно перекроют. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.

- С 23.00 часов 10 июня до 23.00 часов 15 июня вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех транспортных средств на площади Нахимова, - говорится в сообщении.

Также 14 и 15 июня запланированы другие перекрытия, с которыми можно ознакомится здесь. Кроме того, 11, 12 и 14 июня будут изменены маршруты движения общественного транспорта, а также обеспечен развоз граждан после вечернего концерта. Подробную информацию можно получить здесь.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе с 9 июня перекроют проезды к площади Веры Роик. Несколько ночей рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие. Проезды к кольцу рядом с Куйбышевской площадью будут недоступны с 21.00 вечера до 05.00 утра.

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