В Симферополе ко Дню России готовят к масштабные праздничные мероприятия

Основные праздничные мероприятия пройдут 12 июня Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Симферополе в День России, который отмечается 12 июня, на площади имени Ленина запланирован ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета молодежной политики Республики Крым.

- 12 июня, в День России, на площади Ленина в Симферополе будет проведена праздничная и масштабная программа. Пройдет крутой квиз, будут работать тематические площадки и многое другое, - говорится в сообщении.

Отмечается, что более детальная информация будет опубликована позже.

Ранее КП-Крым писала, какая программа ждет крымчан в День России. В воскресенье в крымских городах пройдут праздничные мероприятия, в музеях запланированы тематические выставки и экскурсии по сниженным ценам. Отдельная развлекательная программа для юных симферопольцев начнется в 12.00 в Детском парке.

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