В Крыму и Севастополе 9 июня 2022 выявлен 61 случай заражения коронавирусом

Фото: sev.gov.ru

На территории Республики Крым по состоянию на утро 9 июня выявлено 34 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 183 410 человек. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 919 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в республике выздоровел 31 пациент, 176 129 - с начла пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 27 новых заболевших коронавирусом, 84 702 - с начала пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 29 человек. Выписаны 16 пациентов, - говорится в сообщении.

На текущий момент в больницах проходят лечение 77 пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, за минувшие 14 часа в городе от COVID-19 умер 1 человек в возрасте 89 лет. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 82 015 пациента.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе с 6 июня отменен масочный режим. Теперь мера носит исключительно рекомендательный характер.

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