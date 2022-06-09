Крымчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП с участием экскаватора

За "пьяное" ДТП, в котором погиб подросток, мужчину осудили на шесть лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму вынес приговор жителю Красногвардейского района за пьяное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, авария произошла днем 22 сентября 2021 года в селе Амурское. Нетрезвый 36-летний мужчина, находясь за рулем «BMW», проезжая по улице Шевченко врезался в экскаватор, который стоял на полосе движения.

- В результате наезда иномарки на погрузчик 17-летний знакомый водителя, находившийся с ним рядом на переднем сидении автомобиля, был смертельно травмирован и скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к шести годам в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав на два года и десять месяцев.

Ранее жителя Керчи осудили на 2,4 года колонии за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и врезался в каменный забор.

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