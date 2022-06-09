В Феодосии парочка похитила у собутыльника телевизор за 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали двух феодосийцев, похитивших телевизор. Фото: МВД по РК

В Феодосии мужчина и женщина похитили у приятеля телевизор за 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Как выяснили сотрудники полиции, накануне потерпевший пригласил к себе в гости двух знакомых, мужчину и женщину. Вместе распивали спиртное до тех пор, пока хозяин не уснул. Когда проснулся – друзей уже не было, а вместе с ними исчезла из комнаты и большая телевизионная панель, - говорится в сообщении.

Позже один из приятелей признался в краже, пообещав вернуть технику, однако не особо торопился. Обманутому владельцу телевизора пришлось обратиться в полицию. Как оказалось, 34-летние грабители ранее уже имели судимость. Телевизор парочка успела продать неизвестному мужчине, за что выручила три тысячи рублей. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин украл из строящихся домов электроинструменты на 80 тысяч рублей. Ему грозит пять лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50