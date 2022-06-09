В Керчи по двум пригородным маршрутам начнут ходить дополнительные автобусы

Фото: mtrans.rk.gov.ru

В Керчи два пригородных маршрута перевели на летнее расписание - теперь по ним начнут ходить дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

- Для удобства жителей и гостей города Героя Керчь автобусные маршруты пригородного сообщения №256-18 «Бондаренково - Керчь АВ» и № 268-18, 269-18 «Войково (Курортная) - Керчь АВ» переводятся на летний режим работы, - говорится в сообщении.

Так, с 10 июня по указанным маршрутам будут ходить дополнительные рейсы в дневное и вечернее время.

Ранее сообщалось, что в Крыму изменили график движения электрички Евпатория – Симферополь на 16 июня. Железнодорожники планируют путевые работы.

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