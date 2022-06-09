В Евпатории с 10 июня трамваи будут ходить до 23 часов

Изменения связаны с увеличением пассажиропотока Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Евпатории с 10 июня продлят режим работы трамваев и восстановят один из маршрутов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, связано это с увеличением потока пассажиров.

На маршруте № 1 «ул. Симферопольская - Спутник-2» и маршруте № 3 «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал» трамваи будут ходить с 6 до 23 часов. Последний трамвайный вагон по маршруту № 1 отправится от остановки «улица Симферопольская» в сторону «Спутник-2» в 21:40, от остановки «Спутник-2» в сторону «улица Симферопольская» также в 21:40.

Что касается маршрута №2, то в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России, с 10 по 13 июня также изменится режим его работы. Трамвай, следующий по маршруту «Городской театр - Лиман» будет ходить с 13 до 23 часов.

Кроме того, с 10 июня возобновляется летний трамвайный маршрут №4 «улица Симферопольская - Новый пляж». Режим его работы - с 9 до 19 часов.

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