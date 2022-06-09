В Симферополе 10 июня отключат электричество на 20 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

10 июня в Симферополе частично отключат свет на 20 улицах, так же не будет электричества на 1 площади и бульваре.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Садовая, 18-36 , 19-35 ; Янтарная, 60-78 ; Хвойная, 72-84 , 67-73 ; Звездная, 52-90 , 63-91 ; Миндальная, 48-106 , 43-95 ; Пихтовая, 64-120 , 59-109 ; Абдуль-Тейфук, 63-97 ; Къокъулы, 20-26 ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Севастопольская, 250а; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Киевская, 62-64/41 ; Тренева, 2-8а , 1-21 ; Февральская, 2-6 , 1-5 ; Толстого, 21; Декабристов, 13/30

- площадь Куйбышева

- бульвар Франко, 30-32/9 , 33-41/64

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