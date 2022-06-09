В Сакском районе 18-летний дважды судимый парень угнал чужую машину

Фото: МВД по РК

В Сакском районе 18-летний евпаториец угнал автомобиль, но посреди дороги понял, что ему не справиться с управлением и решил бросить его в лесу рядом с трассой Евпатория-Раздольное.

Как сообщили в МВД по Республике Крым, силовики нашли машину через несколько часов после пропажи. Парня оперативно задержали. Как выяснилось, несмотря на юный возраст, молодой человек уже имел две судимости.

- Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что не справился с управлением чужого транспортного средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), - говорится в сообщении.

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Феодосии парочка похитила у собутыльника телевизор за 50 тысяч рублей. Им грозит до пяти лет колонии.

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