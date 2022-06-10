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Общество9 июня 2022 22:13

Погода на 10 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 июня 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море прогрелось до +21°.

Черное море прогрелось до +21°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных районах сохранится высокая пожарная опасность, также никто не отменял вероятность летних дождей и гроз.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 24...26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Южный ветер до 11 м/с., тепло до 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+23°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +18…+23°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +20…+23°, восточный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Феодосии +19 …+21°, восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +18…+22°, южный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +16…+25°, скорость восточного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +19…+21°.

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