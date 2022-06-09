Работы по благоустройству дворов в Алуште отстают от графика

Фото: Галина Огнева/Telegram

В Алуште подрядная организация, выполняющая благоустройство дворов, отстает от намеченного графика.

- Проверила ход работ по благоустройству дворовых территорий в Алуште на улицах 60 лет СССР и Ленина, в Нижней Кутузовке на ул. Алуштинское шоссе, в Партените на ул. Победы и парка в селе Малореченское. Работы идут, строительные материалы завезены, но подрядчик отстает от графика работ, - цитирует КИА главу местной администрации Галину Огневу.

По ее словам, подрядчики нарастят темпы и завершат все основные работы в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что в Алуште к 2023 году построят Федеральный тренировочный центр для спортивной подготовки сборных команд России. Готовность объекта составляет 55%. В рамках работ запланировано устройство бассейна с трибуналами на 200 мест, который будет примыкать к комплексу.

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